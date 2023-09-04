Ömer dizisinin Haluk'u Rüzgar Aksoy dünyaevine girdi

Oyuncu Rüzgar Aksoy, 3 Ocak'ta Paris’te evlilik teklif ettiği Yasemin Sancaklı ile nikah masasına oturdu.Polonezköy‘de düzenlenen kır düğününe çok sayıda ünlü isim katıldı.
Ünlü çiftin nikah şahitliğini Bora Cengiz ve Yiğit Uçan yaptı. Törenden kareler sosyal medyadan paylaşıldı.
"RÜYA GİBİ GELDİ GEÇTİ"
Mutlu karelerini paylaşan ve ortak ir açıklama yapan Aksoy ve Sancaklı, "Rüya gibi geldi geçti… çok güzeldi. Bize gönül verip anılarımızı paylaşan tüm dostlara teşekkür ederiz. Harika insanlarla yolarımız kesişmiş. Ailemize, dostlarımıza emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. İyi ki siz" ifadelerini kullandı.
Yasemin Sancaklı'nın düğünün hemen ardından soyadına "Aksoy"u da ekmesi dikkatlerden kaçmadı.
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