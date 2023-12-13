Ömer dizisinin Nevzat'ı Çağdaş Onur Öztürk'ten set pozu

Başrollerini Selahattin Paşalı, Barış Falay ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı "Ömer" dizisi, pazartesi akşamları Star TV'de ekranlara gelmeye devam ediyor.
Diziye ikinci sezonda Gamze'nin çalıştığı bankanın bölge müdürü "Nevzat" karakteriyle dahil olan Çağdaş Onur Öztürk, sette verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.
Diziye 30. bölümde dahil olan ve Ömer ile yıldızı bir türlü barışmayan Nevzat, kardeşi Şule'nin Ömer'e olan ilgisi konusunda Gamze'yi uyararak ters köşe yapmıştı.
ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
11 Aralık Pazartesi akşamı 35. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Ömer dizisinde; Ömer ile Gamze arasında ev krizi dikkat çekerken; Şule'nin de Ömer'e olan takıntısı gün yüzüne çıktı. İşte Ömer son bölümde yaşananlar...
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