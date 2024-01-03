Ömer dizisinin Tahir'i Onur Bilge'den set pozu

Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer dizisi, ikinci sezonuyla ekranlara gelmeye devam ediyor.
Ömer'de Reşat Hoca'nın büyük oğlu Tahir karakterine hayat veren Onur Bilge, zaman zaman sette çekilen fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor.
SETTEN PAYLAŞTI
Ünlü oyuncu son olarak dizide kendisine yardımcı olan arkadaşı Hasan'a hayat veren Gökay Müftüoğlu ile sette objektif karşısına geçti. İkilinin set karesi büyük ilgi gördü.
ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Star TV'nin sevilen dizisi Ömer'in 25 Aralık akşamı yayınlanan 37. bölümüne; Eda'nın başına gelenleri öğrenen amcası ve dedesinin ona desteği ile Gamze'nin hamileliği damga vurdu. İşte Ömer son bölümde yaşananlar...
ÖMER 38. BÖLÜM 2. FRAGMANI
YENİ BÖLÜM 8 OCAK'TA
Star TV'nin sevilen dizisi "Ömer"in yeni tanıtımına; Gamze'nin bebek konusundaki kararsızlığı ve Reşat'ın ağabeyi İzzet ile karşı karşıya gelmesi damga vurdu. Ömer 38. bölümüyle 8 Ocak Pazartesi Star'da...
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