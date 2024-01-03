Ömer dizisinin Tahir'i Onur Bilge'den set pozu

Star TV'nin pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Ömer'de Tahir karakterine hayat veren Onur Bilge, rol arkadaşı Gökay Müftüoğlu ile sette verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Ömer dizisinin Tahir'i Onur Bilge'den set pozu

Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer dizisi, ikinci sezonuyla ekranlara gelmeye devam ediyor.

Ömer'de Reşat Hoca'nın büyük oğlu Tahir karakterine hayat veren Onur Bilge, zaman zaman sette çekilen fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor.

Ömer dizisinin Tahir'i Onur Bilge'den set pozu - 1

SETTEN PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu son olarak dizide kendisine yardımcı olan arkadaşı Hasan'a hayat veren Gökay Müftüoğlu ile sette objektif karşısına geçti. İkilinin set karesi büyük ilgi gördü.

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