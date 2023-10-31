Ömer dizisinin yıldızları Gökçe Bahadır ile Selahattin Paşalı'dan set pozu

Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı "Ömer" dizisi pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.



Gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla çok beğenilen Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır, partneri Selahattin Paşalı ile sette çekilen fotoğraflarını yayınladı.

Dizide tüm imkansızlıklara rağmen aşklarına sahip çıkan Ömer ve Gamze karakterini canlandıran ikilinin pozu, sosyal medyada gündem oldu. Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır'dan set pozu Haberi Görüntüle ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Ömer dizisi, 30 Ekim Pazartesi akşamı 29. bölümüyle ekrana geldi. Dizide; Şükran'ın Nilüfer ile ilgili gerçeği öğrenmesi dikkat çekti. İşte Ömer son bölümde yaşananlar...

