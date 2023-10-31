Ömer dizisinin yıldızları Gökçe Bahadır ile Selahattin Paşalı'dan set pozu

Star TV'nin çok sevilen dizisi Ömer'in başrol oyuncularından Gökçe Bahadır, partneri Selahattin Paşalı ile sette verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Ömer dizisinin yıldızları Gökçe Bahadır ile Selahattin Paşalı'dan set pozu

Başrollerini , Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı "Ömer" dizisi pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla çok beğenilen Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır, partneri Selahattin Paşalı ile sette çekilen fotoğraflarını yayınladı.

Ömer dizisinin yıldızları Gökçe Bahadır ile Selahattin Paşalı'dan set pozu - 1

Dizide tüm imkansızlıklara rağmen aşklarına sahip çıkan Ömer ve Gamze karakterini canlandıran ikilinin pozu, sosyal medyada gündem oldu.

Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır'dan set pozu

Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır'dan set pozu

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Ömer dizisinin yıldızları Gökçe Bahadır ile Selahattin Paşalı'dan set pozu - 2

ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer dizisi, 30 Ekim Pazartesi akşamı 29. bölümüyle ekrana geldi. Dizide; Şükran'ın Nilüfer ile ilgili gerçeği öğrenmesi dikkat çekti. İşte Ömer son bölümde yaşananlar...

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