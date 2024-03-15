Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır'dan partneri Selahattin Paşalı'ya: Sahne arası fotoğraf çekelim mi?

"ARAMIZDA İYİ BİR ENERJİ OLUŞTU"

Öte yandan Gökçe Bahadır, aylar önce Hello dergisine verdiği röportajda dizinin başarısı ve Paşalı ile aralarındaki enerji hakkında şu sözleri söylemişti:

"Bu Selahattin ile ilk işimiz ve ilk tanışmamız. Buna rağmen birbirimizi sanki daha önceden tanıyormuşuz gibi rahattık. Aramızda iyi bir enerji oluştu. Selahattin’i öncelikle bir insan olarak seviyorum, bir oyuncu olarak da çok başarılı buluyorum."