Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır'dan partneri Selahattin Paşalı'ya: Sahne arası fotoğraf çekelim mi?

Başrollerini Selahattin Paşalı, Barış Falay ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı "Ömer" dizisi, pazartesi akşamları Star TV'de ekranlara gelmeye devam ediyor.
Dizide Ömer'in büyük aşkı "Gamze" karakterine hayat veren Gökçe Bahadır, zaman zaman sette çekilen karelerini takipçileriyle paylaşıyor.
SETTEN PAYLAŞTI
Ünlü oyuncu, dizideki partneri Selahattin Paşalı ile sette objektif karşısına geçti. Bahadır, Paşalı ile siyah beyaz karesine "Sahne arası fotoğraf çekelim mi?" notunu düştü.
Ömer dizisinin yıldızlarının set pozu büyük ilgi gördü.
"ARAMIZDA İYİ BİR ENERJİ OLUŞTU"
Öte yandan Gökçe Bahadır, aylar önce Hello dergisine verdiği röportajda dizinin başarısı ve Paşalı ile aralarındaki enerji hakkında şu sözleri söylemişti:
"Bu Selahattin ile ilk işimiz ve ilk tanışmamız. Buna rağmen birbirimizi sanki daha önceden tanıyormuşuz gibi rahattık. Aramızda iyi bir enerji oluştu. Selahattin’i öncelikle bir insan olarak seviyorum, bir oyuncu olarak da çok başarılı buluyorum."
ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
11 Mart Pazartesi akşamı 47. bölümüyle ekranlara gelen Ömer dizisine; Gamze'nin Ömer'e boşanma davası açması damga vurdu. İşte Ömer son bölümde yaşananlar...
ÖMER 48. BÖLÜM FRAGMANI
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