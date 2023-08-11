Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır'dan romantik paylaşım

"EVLİLİKLE TÖRPÜLENDİM"

26 Şubat 2022 tarihinde Emir Ersoy ile dünyaevine giren Gökçe Bahadır, geçtiğimiz aylarda bir dergiye verdiği röportajda evliliğinin nasıl gittiğini şu sözlerle anlatmıştı:

“Evlilik güzel ve mutlu gidiyor. Ortak bir hayatı aşkla oluşturmak çok kıymetli. Aşık Gökçe’nin gözü hiçbir şey görmez. Her şey bir yana; aşk bir yana, sevdiğim bir yana olur. Evlilikle törpüleniyorsun, sert tarafların o kadar da sert olmuyor artık. Beraberlik her şeyin üstesinden gelme gücü veriyor. İki kişilik düşünüyorsun. Tabii dengede olmak çok önemli; bireysel mutluluğunu da göz ardı etmemeli insan. Sen mutlu ol ki etrafını da mutlu et.”