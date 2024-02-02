Ömer'in yıldızı 34 oldu: Lara Paşalı'dan eşine romantik kutlama

Gökçe Bahadır ile Barış Falay ile Ömer dizisinin başrollerini paylaşan Selahattin Paşalı, 2 Şubat'ta 34 yaşına bastı.



Gerek oyunculuk performansı gerek özel hayatıyla adından söz ettiren Selahattin Paşalı'nın doğum gününü eşi Lara Paşalı, romantik bir paylaşımla kutladı.



"HAYATIMIN AŞKI DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN"

Eşinin doğum günü için bir günlüğüne şehir dışına gittiklerini açıklayan Lara Paşalı, eşi ve kızını fotoğrafladı.

