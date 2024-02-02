Ömer'in yıldızı 34 oldu: Lara Paşalı'dan eşine romantik kutlama

Gökçe Bahadır ile Barış Falay ile Ömer dizisinin başrollerini paylaşan Selahattin Paşalı, 2 Şubat'ta 34 yaşına bastı.
Gerek oyunculuk performansı gerek özel hayatıyla adından söz ettiren Selahattin Paşalı'nın doğum gününü eşi Lara Paşalı, romantik bir paylaşımla kutladı.
"HAYATIMIN AŞKI DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN"
Eşinin doğum günü için bir günlüğüne şehir dışına gittiklerini açıklayan Lara Paşalı, eşi ve kızını fotoğrafladı.
Ünlü isim, bu kareye "En iyi babanın ve hayatımın aşkının doğum günü kutlu olsun" notunu düştü.
BİR KIZLARI VAR
2022 yılında Bodrum'da sade bir törenle dünyaevine giren Lara-Selahattin Paşalı çifti, evlendikten kısa bir süre kızları Pera'yı kucaklarına almıştı.
"KALBİMİ ÇALAN ADAM"
Öte yandan Lara Paşalı, GQ Türkiye Men Of The Year 2023'te Yılın Oyuncusu ödülüne layık görülen Selahattin Paşalı ile o geceden fotoğraflarını paylaşmış ve eşine "Kalbimi çalan adam" diye seslenmişti.
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