Ömer'in yıldızı 34 oldu: Lara Paşalı'dan eşine romantik kutlama

Star TV'de pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Ömer dizisinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı, 34 yaşına bastı. Lara Paşalı da eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Ömer'in yıldızı 34 oldu: Lara Paşalı'dan eşine romantik kutlama

Gökçe Bahadır ile Barış Falay ile Ömer dizisinin başrollerini paylaşan Selahattin Paşalı, 2 Şubat'ta 34 yaşına bastı.

Gerek oyunculuk performansı gerek özel hayatıyla adından söz ettiren Selahattin Paşalı'nın doğum gününü eşi Lara Paşalı, romantik bir paylaşımla kutladı.

"HAYATIMIN AŞKI DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN"

Eşinin doğum günü için bir günlüğüne şehir dışına gittiklerini açıklayan Lara Paşalı, eşi ve kızını fotoğrafladı.

Ömer'in yıldızı 34 oldu: Lara Paşalı'dan eşine romantik kutlama - 1

Ünlü isim, bu kareye "En iyi babanın ve hayatımın aşkının doğum günü kutlu olsun" notunu düştü.

Lara Paşalı paylaştı: Ömer dizisinin yıldızının aile saadeti

Lara Paşalı paylaştı: Ömer dizisinin yıldızının aile saadeti

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BİR KIZLARI VAR

2022 yılında Bodrum'da sade bir törenle dünyaevine giren Lara-Selahattin Paşalı çifti, evlendikten kısa bir süre kızları Pera'yı kucaklarına almıştı.

Ömer'in yıldızı 34 oldu: Lara Paşalı'dan eşine romantik kutlama - 2

"KALBİMİ ÇALAN ADAM"

Öte yandan Lara Paşalı, GQ Türkiye Men Of The Year 2023'te Yılın Oyuncusu ödülüne layık görülen Selahattin Paşalı ile o geceden fotoğraflarını paylaşmış ve eşine "Kalbimi çalan adam" diye seslenmişti.

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