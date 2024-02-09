Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'dan eşi Lara Paşalı ile yeni poz

Star TV'nin sevilen dizisi Ömer'in başrol oyuncusu Selahattin Paşalı, oyunculuk performasıyla olduğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.
2022 yılında Lara Paşalı ile Bodrum'da sade bir törenle dünyaevine Selahattin Paşalı evlendikten kısa bir süre kızı Pera'yı kucağına almıştı.
ÜNLÜ ÇİFTTEN YENİ KARE
Özel hayatlarını gözlerden uzak tutan çiftten Lara Paşalı, eşiyle çektiği selfie'yi takipçilerinin beğenisine sundu.
Ünlü isim, paylaşımına; "Çok fazla selfie çekmiyoruz; ama çektiğimizde de hep kanepede çekiyoruz" notunu düştü. Paşalı çiftinin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.
"HAYATIMIN AŞKI DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN"
Öte yandan Selahattin Paşalı, 2 Şubat'ta34 yaşına basmıştı. Lara Paşalı, eşinin doğum gününü "En iyi babanın ve hayatımın aşkının doğum günü kutlu olsun" notuyla kutlamıştı.
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