Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'dan eşi Lara Paşalı ile yeni poz

Star TV'nin sevilen dizisi Ömer'in başrol oyuncusu Selahattin Paşalı, oyunculuk performasıyla olduğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

2022 yılında Lara Paşalı ile Bodrum'da sade bir törenle dünyaevine Selahattin Paşalı evlendikten kısa bir süre kızı Pera'yı kucağına almıştı.

ÜNLÜ ÇİFTTEN YENİ KARE

Özel hayatlarını gözlerden uzak tutan çiftten Lara Paşalı, eşiyle çektiği selfie'yi takipçilerinin beğenisine sundu.