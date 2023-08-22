Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'dan eşi Lara ve kızı Pera'yla set pozları

Başrollerini Barış Falay ve Gökçe Bahadır ile paylaştığı "Ömer" dizisinde "Ömer Ademoğlu" karakterini hayat veren Selahattin Paşalı, oyunculuk performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.



Lara Paşalı ile mutlu bir evliliği olan ve Pera adında bir kızı olan Selahattin Paşalı, son paylaşımıyla gündem oldu.



"ÖMÜRLÜK HATIRA İÇİN TEŞEKKÜRLER" Şimdilerde "Pera Palas'ta Gece Yarısı" dizisinin 2. sezonu için kamera karşısına geçen Paşalı, eşi ve kızıyla setten karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. "Tüm ekibe bu ömürlük hatıra için teşekkür ederiz" diyen ünlü oyuncu, paylaşımına "Pera, Pera Palas’ta Gece Yarısı setinde. Ağustos, 2023" notunu düştü.