Onur Tuna'dan sevgilisi Yasemin Yazıcı'ya: Gülmek sana çok yakışıyor

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten Tuna, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla kutladı.

Son Yaz dizisiyle yıldızı parlayan Yasemin Yazıcı, 28 yaşına bastı. Uzun süredir meslektaşı Onur Tuna ile aşk yaşayan ünlü isim, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğrafını paylaşan Tuna, Yazıcı'ya "İyi ki doğdun sevgilim. Gülmek sana çok yakışıyor" diye seslendi.

"TEŞEKKÜRLER ALPEREN DUYMAZ"

Öte yandan Yasemin Yazıcı, birkaç ay önce sevgilisiyle tanışma hikayesini anlatmıştı. Ünlü oyuncu, Tuna ile Son Yaz dizisindeki rol arkadaşı Alperen Duymaz vesilesiyle tanıştıklarını "Teşekkürler Alperen Duymaz" diye belirtti.