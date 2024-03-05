Oppenheimer yıldızı Cillian Murphy'nin bir tutam saçı satışa çıktı

Oppenheimer'daki performansıyla kariyerinin zirvesinde olan ve birçok prestijli ödül kazanan Cillian Murphy, ikonik dizi Peaky Blinders'ta "Thomas Shelby" karakterine hayat vermişti. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizinin yıldızının, sette kesilen bir tutam saçı satışa çıktı.



Daily Mail'in haberine göre, oyuncunun saçı, takılan peruğa uyumlu olması için biraz kesilmişti. Sette kesilen bir tutam saç 6 bin sterlin değerinde.



Paul Fraser Collectibles tarafından satışa çıkarılan bir tutam saçın yanı sıra Murphy'nin adı yazılı olan bir kart da alıcının olacak.

Öte yandan, geçtiğimiz ay BBC Radio 4'ün Desert Island Discs programına konuk olan Cillian Murphy, kendisine şöhreti getiren Peaky Blinders'daki "Thomas Shelby" rolünü yeniden canlandırmak istediğini söyledi. "THOMAS SHELBY İÇİN ORADA OLACAĞIM"



Murphy, "Anlatılacak daha fazla hikaye varsa ve Stephen Knight yapabileceğini bildiğim bir senaryo sunarsa orada olacağım. Yani 50 yaşındaki Tommy Shelby'yi izlemek istiyorsak orada olacağım. Hadi yapalım" dedi. Cillian Murphy, Oppenheimer filmindeki rolüyle Oscar'da En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne aday gösterildi. Ödüller 10 Mart'ta sahiplerini bulacak. 2024 Oscar adayları açıklandı (96. Oscar Ödülleri) Haberi Görüntüle