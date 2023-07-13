Dekolte kazasını son anda önledi: Oppenheimer galasında Florence Pugh'dan Emily Blunt'a yardım

OYUNCULUĞA ARA VERİYOR

Öte yandan Emily Blunt, katıldığı bir podcast'te oyunculuğa ara vermeyi düşündüğünü söylemişti.

Kariyeriyle anneliği nasıl bir arada yürüttüğü sorusuna yanıt veren ünlü isim, "Her zaman iyi değil, bilirsiniz. İnsanların 'Nasıl dengeliyorsun?' diye sorduğu şeylerden biri bu. Hiçbir zaman doğru yaptığımı düşünmüyorum. Ama bu yıl çalışmıyorum" demişti.