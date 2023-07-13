Dekolte kazasını son anda önledi: Oppenheimer galasında Florence Pugh'dan Emily Blunt'a yardım

Başrollerini Emily Blunt, Cillian Murphy, Florence Pugh'ın paylaştığı, kadrousunda Robert Downey Jr. ve Matt Damon'ın yer aldığı "Oppenheimer", 21 Temmuz'da vizyona girmeye hazırlanıyor.
Atom bombasının mucidi olarak anılan bilim insanı J. Robert Oppenheimer’ı konu alan, Christopher Nolan imzalı "Oppenheimer" filmi için Londra'da prömiyer yapıldı.
Galaya katılan Emily Blunt, Londra'nın Trafalgar Meydanı'nda poz veren ikilinin etrafı kalabalık tarafından sarılmıştı. Blunt neredeyse bir dekolte kazası yaşayacaktı ki rol arkadaşı Florence Pugh yardımına koştu.
CEKETİNE MÜDAHALE ETTİ
Arkadaşından gelen uyarıyla istenmeyen bir görüntünün ortaya çıkmasını engellemek isteyen Emily Blunt, aceleyle açılmak üzere olan ceketine müdahale etti. İkili, yaşanan aksilik karşısında kahkahalara boğuldu.
OYUNCULUĞA ARA VERİYOR
Öte yandan Emily Blunt, katıldığı bir podcast'te oyunculuğa ara vermeyi düşündüğünü söylemişti.
Kariyeriyle anneliği nasıl bir arada yürüttüğü sorusuna yanıt veren ünlü isim, "Her zaman iyi değil, bilirsiniz. İnsanların 'Nasıl dengeliyorsun?' diye sorduğu şeylerden biri bu. Hiçbir zaman doğru yaptığımı düşünmüyorum. Ama bu yıl çalışmıyorum" demişti.
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