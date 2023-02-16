Orhan Aydın'ın, Hatay'a, akrabalarını ziyarete giden kızı Eylem Şafak Aydın Yetiş ve eski eşi Elif Torun Öneren, 6 Şubat’ta meydana gelen depremin ardından enkaz altında kalmıştı.

Orhan Aydın, kızı ve eski eşi için defalarca yardım çağrısında bulunmuştu. Elif Torun Öneren enkazdan çıkarılmış, ancak kızı sıkıştığı enkazdan kurtarılamamıştı. 11 Şubat’ta Eylem Şafak Aydın Yetiş’in cansız bedenine ulaşılmıştı.



Twitter hesabından kızının fotoğrafını paylaşan Orhan Aydın, “Babalarından önce ölmemeli çocuklar” ifadesiyle takipçilerini duygulandırdı.