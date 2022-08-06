Orhan Gencebay’a 78. yaş günü kutlaması

GENCEBAY’IN ŞARKILARINI SESLENDİRDİ



Ailesi ile birlikte unutulmaz anlar yaşayan Gencebay, sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı. Doğum günü sürprizinin ardından sahnesine devam eden Özcan Deniz, Gencebay’ın şarkılarını seslendirdi.



Sahne arkasında Gencebay’ın film ve kaset afiş fotoğrafları sergilenirken, sahnenin üst billboardına ‘İyi ki doğdun Orhan Baba’ yazısı yazıldı.