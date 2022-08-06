Orhan Gencebay’a 78. yaş günü kutlaması

Haberler 06.08.2022 - 15:05
Yalıkavak'ta Özcan Deniz’in sahnesini izlemeye gelen Orhan Gencebay’a ailesi tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.
4 Ağustos’ta 78 yaşına giren Gencebay, karşısında doğum günü pastasını görünce şaşkınlık yaşadı. Gencebay pastasını üflerken hayranları alkışlarla doğum gününü kutladı.
GENCEBAY’IN ŞARKILARINI SESLENDİRDİ
Ailesi ile birlikte unutulmaz anlar yaşayan Gencebay, sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı. Doğum günü sürprizinin ardından sahnesine devam eden Özcan Deniz, Gencebay’ın şarkılarını seslendirdi.
Sahne arkasında Gencebay’ın film ve kaset afiş fotoğrafları sergilenirken, sahnenin üst billboardına ‘İyi ki doğdun Orhan Baba’ yazısı yazıldı.