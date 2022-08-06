Orhan Gencebay’a 78. yaş günü kutlaması

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Özcan Deniz’in sahne aldığı gecede ünlü sanatçı Orhan Gencebay’ın 78’inci yaş günü kutlandı.

Orhan Gencebay’a 78. yaş günü kutlaması

Haberler 06.08.2022 - 15:05

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"Herkes beni Orhan Gencebay sanıyor"

"Herkes beni Orhan Gencebay sanıyor"

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Yalıkavak'ta Özcan Deniz’in sahnesini izlemeye gelen ’a ailesi tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

4 Ağustos’ta 78 yaşına giren Gencebay, karşısında doğum günü pastasını görünce şaşkınlık yaşadı. Gencebay pastasını üflerken hayranları alkışlarla doğum gününü kutladı. 

GENCEBAY’IN ŞARKILARINI SESLENDİRDİ

Ailesi ile birlikte unutulmaz anlar yaşayan Gencebay, sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı. Doğum günü sürprizinin ardından sahnesine devam eden Özcan Deniz, Gencebay’ın şarkılarını seslendirdi.

Sahne arkasında Gencebay’ın film ve kaset afiş fotoğrafları sergilenirken, sahnenin üst billboardına ‘İyi ki doğdun Orhan Baba’ yazısı yazıldı.

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