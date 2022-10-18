Orhan Gencebay'dan sağlık durumu açıklaması: Boğazımda kitle oluşmuş

Arabesk müziğin usta sanatçısı Orhan Gencebay sağlık durumu hakkında konuştu. 78 yaşındaki sanatçı, "Boğazımda kitle oluşmuş. Önümüzdeki hafta ameliyat olacağım" dedi.

Orhan Gencebay'dan sağlık durumu açıklaması: Boğazımda kitle oluşmuş

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Usta sanatçı Orhan Gencebay, geçtiğimiz akşam bir mekandan çıkarken açıklamalarda bulundu.

Gencebay, "Boğazımda kitle oluşmuş. Önümüzdeki hafta ameliyat olacağım. Ancak öyle büyütülecek bir durum değil. Operasyonun 25 dakika süreceğini öğrendim" diye konuştu.

Gencebay, "5 şarkıdan oluşan yeni bir albüm yapacağım. Hepsinin sözlerini ben yazdım. Ameliyattan çıktığım gibi stüdyoya gireceğim" dedi.

Operasyon sebebiyle bıçak altına yatacak olan Gencebay'ın bu hafta içerisinde ameliyat olması bekleniyor.

Orhan Gencebay'dan sağlık durumu açıklaması: Boğazımda kitle oluşmuş - 1

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