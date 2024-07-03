Orhan Gencebay'dan Sevim Emre'ye: Seni çok seviyorum gönlümün sultanı

Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay'ın 1978'de dünyaevine girdiği Sevim Emre ile uzun yıllardır mutlu beraberliği sürüyor. Eşi Orhan Gencebay ile aşk pozlarını zaman zaman sosyal medyadan paylaşan Sevim Emre, 80 yaşına bastı.
Gencebay da 46 yıllık eşi Sevim Emre'nin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.
"BESTELERİMİN EN BÜYÜK İLHAMKÂRI"
Orhan Gencebay, Sevim Emre'nin doğum günü için çektiği videoda şu ifadeleri kulland:
"Ey güzeller güzeli, gönlümün sultanı. Ey benim hayat arkadaşım, yoldaşım, kadınım... Birbirlerini deli gibi sevdiklerini ifade edip 'Ömür boyu gönül dostuyuz' diyen nice kişilerin çok kısa zamanda ayrıldıkları şu zamanda kimsenin beraber çok uzun ve bizim gibi yaşayabilmeleri çok zor olan hayat arkadaşlığını yaşadığımız sevgili karım... Kadınım seni çok seviyorum. Senin için ve senin çok mutlu olmandan başka hiçbir şey düşünmüyorum. Ey bestelerimin en büyük ilhamkârı. Tüm gönül dostları ve sevenler, bizi senin ilhamının etkileriyle tanıdılar. Sana olan sonsuz şükranlarımı kabul et. Ey Rabbim, ey ulu Tanrım, Allah'ım bizlere verdiğim tüm nimetler için ettiğimiz şükürleri kabul eyle. Sana biat eden, teslim olan bu kullarını affet. Berhudar olalım."
"SENİ CANIMDAN ÇOK SEVİYORUM"
Eşinin bu sözlerini karşılıksız bırakmayan Sevim Emre ise "Canım Orhan’ım... Kalbimin efendisi... İyi ki doğdum, iyi ki senin oldum Bir daha dünyaya gelirsem yine senin Sevim'in Elif'in olurum. Seni canımdan çok seviyorum. Senin aşkınla nefes aldığım bu dünyada Allah'ım seni başımızdan eksik etmesin. Canımda cansın" ifadelerini kullandı.
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