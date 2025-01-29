Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'den filtre iddialarına son nokta

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. 80 yaşındaki Sevim Emre, fotoğraflarında kullandığı filtrelerle adından söz ettiriyor. "ÇOK AZ FİLTRE KULLANIYORUM" Sevim Emre, geçtiğimiz haftalarda "Çok az filtre kullanıyorum. Çok kullanmıyorum. Sadece bir program kullanıyorum" açıklamasıyla gündem olmuştu.

Son olarak, sosyal medya hesabından yeni bir filtreli fotoğraf paylaşan Sevim Emre, bu kez iddialara yeniden cevap verdi.