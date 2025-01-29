Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'den filtre iddialarına son nokta
Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay'ın 1978'de dünyaevine girdiği Sevim Emre, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Emre, bitmek bilmeyen filtre iddialarına yeni bir filtreli fotoğrafla yanıt verdi.
Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. 80 yaşındaki Sevim Emre, fotoğraflarında kullandığı filtrelerle adından söz ettiriyor.
"ÇOK AZ FİLTRE KULLANIYORUM"
Sevim Emre, geçtiğimiz haftalarda "Çok az filtre kullanıyorum. Çok kullanmıyorum. Sadece bir program kullanıyorum" açıklamasıyla gündem olmuştu.
Son olarak, sosyal medya hesabından yeni bir filtreli fotoğraf paylaşan Sevim Emre, bu kez iddialara yeniden cevap verdi.
"BÜTÜN BOŞ KONUŞANLARA CEVABIM"
Ünlü isim, paylaşımında "Bütün boş konuşanlara cevabım: Meyve veren ağaçlar taşlanır. Çünkü biz, kötülükle beslenenlerin olmak isteyip de başaramadıkları, sevgi dolu gönüllerdeyiz. Gönül dostlarıma, gönül bahçemden solmayan çiçekler yolluyorum" ifadelerini kullandı.
Paylaştığı fotoğrafa şarkıcı Cansever'in "Anten Taksın" şarkısını ekleyen paylaşımına yorum yağdı.
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