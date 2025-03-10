Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'nin acı günü

Usta şarkıcı Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, geçtiğimiz aylarda ablasını kaybetmişti. Emre, sosyal medya hesabından acı haberi verdi.

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'nin acı günü

Türk müziğinin usta ismi 'ın 1978'de dünyaevine girdiği Sevim Emre acı haberi sosyal medya hesabında verdi.

80 yaşındaki Emre, ablasının vefat ettiğini sosyal medya hesabından "3 ay arayla bir ablamı daha kaybettim" sözleriyle duyurdu.

Ablasını son yolculuğuna uğurlayan Emre, "Rabbimden sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'nin acı günü - 1
Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'nin acı günü

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'nin acı günü

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