Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'nin acı günü

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'nin ablası hayatını kaybetti. Emre, acı haberi sosyal medya hesabından "Bir kanadım kırıldı" sözleriyle duyurdu.

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'nin acı günü

Türk müziğinin usta ismi 'ın 1978'de dünyaevine girdiği Sevim Emre ile uzun yıllardır mutlu beraberliği sürüyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Emre, bu kez acı haber paylaştı.

Ablasının hayatını kaybettiğini duyuran Sevim Emre, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün canım ablamı toprağa verdim. Bir kanadım kırıldı. Acımı paylaşarak kimseyi üzmek istemem ama dualarınızı sevgili canım ablam Ülhan Emre Akın için bekliyorum."

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'nin acı günü - 1
Orhan Gencebay'dan Sevim Emre'ye: Seni çok seviyorum gönlümün sultanı

Orhan Gencebay'dan Sevim Emre'ye: Seni çok seviyorum gönlümün sultanı

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