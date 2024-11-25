Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'nin acı günü

Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay'ın 1978'de dünyaevine girdiği Sevim Emre ile uzun yıllardır mutlu beraberliği sürüyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Emre, bu kez acı haber paylaştı.

Ablasının hayatını kaybettiğini duyuran Sevim Emre, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün canım ablamı toprağa verdim. Bir kanadım kırıldı. Acımı paylaşarak kimseyi üzmek istemem ama dualarınızı sevgili canım ablam Ülhan Emre Akın için bekliyorum."