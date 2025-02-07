Ortadan kaybolmuştu: Burcu Esmersoy'dan günler sonra ilk paylaşım

2023 yılından bu yana iş insanı Nazım Akmandil ile mutlu bir birlikteliği olan Burcu Esmersoy, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyordu. Ancak ünlü sunucu, uzun süredir sessizliğe bürünmüş ve sosyal medyada paylaşım yapmayı bırakmıştı. Uzun süren sessizliğini bozan Burcu Esmersoy, yaşadığı süreci anlattı. "BİRAZ TOPARLANMAYA İHTİYAÇ DUYDUM" Esmersoy, yaptığı açıklamada son dönemin kendisi için kolay geçmediğini belirterek "Geçen ay hepimiz için zorlayıcı ve keyifsizdi. Bu süreçte biraz kendimi dinlemeye, iyileştirmeye ve güç toplamaya ihtiyaç duydum" dedi.

"YAVAŞ YAVAŞ BURDAYIM" Ünlü sunucu, sözlerine "Uzak kaldığım bu dönemde beni merak eden ve güzel mesajlarını esirgemeyen herkese içten teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Şimdi yavaş yavaş buradayım. Birlikte paylaşmaya, umut etmeye ve gelişmeye devam edeceğiz" diye devam etti.

"BU SÜREÇTE İYİ GELECEK HER ŞEYİ YAPTIM" Ardından bir paylaşım daha yapan ünlü isim, "Bu süreçte iyi gelecek her şeyi yaptım. Yoğun antreman, sağlıklı beslenme, bol kitap, yoga, meditasyon, iyi bir uyku düzeni... Hatta akşamları sadece çizgi film mesela. İyi hissedebilmeye ihtiyaç duyan varsa anlatırım" dedi.