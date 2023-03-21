Oscar ödüllü oyuncu Hilary Swank ikiz bebeklerinin ultrason fotoğrafını paylaştı

"Milyonluk Bebek" adlı filmde bir boksörü canlandıran oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ının sahibi olmuştu. Film için tam bir sporcu fiziğine kavuşan Swank'in filmdeki kaslı kollarıyla karnındaki bebeğin havaya kaldırarak gösterdiği kolu birbirine benzetildi.