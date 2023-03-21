Oscar ödüllü oyuncu Hilary Swank ikiz bebeklerinin ultrason fotoğrafını paylaştı

Milyonluk Bebek, Erkekler Ağlamaz ve Özgürlük Yazarları gibi başarılı yapımlarla tanınan Oscarlı oyuncu Hilary Swank, ikiz bebek bekliyor. Bebeklerini kucağına almak için gün sayan 48 yaşındaki oyuncu, yayınladığı ultrason fotoğrafındaki ilginç görüntüyle gündeme geldi.
İkiz bebeklerinin ultrason görüntüsünü "Bebek A ultrasonunda kameraya esniyor. Gerçek milyon dolarlık bebek" notuyla yayınlayan Hilary Swank'in paylaşımına yorum yağdı.
"Milyonluk Bebek" adlı filmde bir boksörü canlandıran oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ının sahibi olmuştu. Film için tam bir sporcu fiziğine kavuşan Swank'in filmdeki kaslı kollarıyla karnındaki bebeğin havaya kaldırarak gösterdiği kolu birbirine benzetildi.