Oscar ödüllü oyuncu Jamie Foxx'a cinsel taciz suçlaması

Zincirsiz, Tetikçinin Gecesi ve İnanılmaz Örümcek Adam 2 gibi yapımlarla tanınan ABD'li oyuncu Jamie Foxx, cinsel tacizle suçlanıyor.

Oscar ödüllü oyuncu Jamie Foxx'a cinsel taciz suçlaması

Ray filmindeki rolüyle Oscar'da En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olan ABD'li oyuncu Jamie Foxx cinsel taciz suçlamasıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu 2015 yılında New York'ta bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor.

55 yaşındaki oyuncunun, adı açıklanmayan kadına popüler bir restoranda cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi.

Oscar ödüllü oyuncu Jamie Foxx'a cinsel taciz suçlaması - 1

Davacı kadın, Foxx'un kendisine uygunsuz bir şekilde dokunduğunu öne sürdü. Kadın "cinsel saldırı, istismar, saldırı ve darp" sonucunda tıbbi tedavi görmek zorunda kaldığını söyledi.

Psikolojik sıkıntılar yaşadığı iddiasıyla tazminat talebinde de bulunan kadın, hem Foxx'a hem de restorana dava açtı.

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