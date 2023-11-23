Oscar ödüllü oyuncu Jamie Foxx'a cinsel taciz suçlaması

Davacı kadın, Foxx'un kendisine uygunsuz bir şekilde dokunduğunu öne sürdü. Kadın "cinsel saldırı, istismar, saldırı ve darp" sonucunda tıbbi tedavi görmek zorunda kaldığını söyledi.

Psikolojik sıkıntılar yaşadığı iddiasıyla tazminat talebinde de bulunan kadın, hem Foxx'a hem de restorana dava açtı.