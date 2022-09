Oscar ödüllü oyuncu Kate Winslet hastaneye kaldırıldı

Ünlü İngiliz oyuncu Kate Winslet , Hırvatistan’daki film çekimleri sırasında kaza geçirerek hastaneye kaldırıldı. Lee adlı tarihi drama filminin çekimleri için Avrupa’da bulunan Winslet, ayağının yere kayması sonucu yere düştü. The Hollywood Reporter’a yapılan açıklamada, oyuncunun durumunun iyi olduğu ama tedbir amaçlı hastanede tutulduğu belirtildi. Oyuncunun bu hafta çekimlere kaldığı yerden devam edeceği açıklandı.

AVATAR 2 YOLDA

Oyuncunun yeni projesi Avatar: Suyun Yolu ise bu yılın merakla beklenen yapımları arasında yer alıyor. Seriye dahil olan Oscar ödüllü oyuncu filmde Ronal karakterini canlandıracak. Winslet’ın karakteri Ronal, filminde Metkayine kavmini yöneten savaşçı bir karakteri canlandıracak.

Daha önce Titanik’te (1997) beraber çalışan yönetmen James Cameron ve Winslet, yıllar sonra bu proje ile tekrar bir araya gelecek.

YENİ FİLMLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER



Avatar: The Way of Water, Jake, Neytiri ve çocuklarının olduğu Sully ailesinin hikayesini ve onları bekleyen mücadeleyi konu alacak. Filmin vizyon tarihi ise 16 Aralık olarak açıklandı. Seriyi takip eden devam filmleri 2024, 2026 ve 2028 yıllarında vizyona girecek.