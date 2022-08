Oscar ödüllü oyuncu Natalie Portman'ın dizi setine silahlı baskın

Siyah Kuğu, Sevginin Gücü ve Thor gibi yapımlarla tanınan ABD’li oyuncu Natalie Portman’ın çekimleri süren ‘Lady in the Lake’ dizisi, bir grup adamın tehditlerine maruz kaldı. Apple TV+’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin çekimleri, set ekibinin can güvenliğini korumak için durduruldu.