Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon gözaltına alındı

1995 tarihli "Ölüm Yolunda" filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan Susan Sarandon gözaltına alındı. Geçtiğimiz hafta grev yapan senaristlere destek vermek için New York'taki yürüyüşe katılan Sarandon bu kez restoran çalışanları için yürüdü.
76 yaşındaki ödüllü oyuncu, restoran çalışanlarının asgari ücretinin artırılmasını desteklemek için protestolara katıldı.
New York Eyaleti Meclis Binası'nda düzenlenen protestonun ardından oyuncu gözaltına alındı. Aktivist kimliğiyle de tanınan Sarandon, tutuklanan 8 kişinin arasında yer aldı.
Sarandon ve gözaltına alınan diğer aktivistlerin serbest bırakıldığı bilgisi verildi. Oyuncu, miting esnasında işçi haklarını vurgulayan bir konuşma yaptı.
Sarandon, 2018 yılında da Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen politikalarını protesto ederken gözaltına alınmıştı.