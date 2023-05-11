Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon gözaltına alındı

1995 tarihli "Ölüm Yolunda" filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan Susan Sarandon gözaltına alındı. Geçtiğimiz hafta grev yapan senaristlere destek vermek için New York'taki yürüyüşe katılan Sarandon bu kez restoran çalışanları için yürüdü.

76 yaşındaki ödüllü oyuncu, restoran çalışanlarının asgari ücretinin artırılmasını desteklemek için protestolara katıldı.