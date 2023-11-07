Oscar ödüllü Susan Sarandon'dan Filistin'e destek

1995 tarihli "Ölüm Yolunda" filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan Susan Sarandon, sosyal medya hesabından ABD'nin New York kentinde, 5 Kasım'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisinden bir fotoğrafını paylaştı.
"FİLİSTİN'İN YANINDAYIM"
76 yaşındaki ünlü isim, "Gazze'de olanları önemsemeniz için Filistinli olmanıza gerek yok. Filistin'in yanındayım. Herkes özgür olana kadar kimse özgür değildir" ifadelerini kullandı.
BIDEN'A ATEŞKES ÇAĞRISINDA BULUNMUŞLARDI
Susan Sarandon, 21 Ekim'de, aralarında Joaquin Phoenix, Cate Blanchett, Jon Stewart, Kristen Stewart, Mahershala Ali ve Riz Ahmed gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 55 sanatçı ve aktivist ile birlikte gönderdiği mektupla ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail ve Filistin arasında ateşkes çağrısı yapmasını istemişti.
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