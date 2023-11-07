Oscar ödüllü Susan Sarandon'dan Filistin'e destek

BIDEN'A ATEŞKES ÇAĞRISINDA BULUNMUŞLARDI

Susan Sarandon, 21 Ekim'de, aralarında Joaquin Phoenix, Cate Blanchett, Jon Stewart, Kristen Stewart, Mahershala Ali ve Riz Ahmed gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 55 sanatçı ve aktivist ile birlikte gönderdiği mektupla ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail ve Filistin arasında ateşkes çağrısı yapmasını istemişti.