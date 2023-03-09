Oscar ödüllü yönetmen Alex Gibney’den Elon Musk belgeseli geliyor

Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın hayatı belgesele konu oluyor. SpaceX ve Tesla CEO’sunun hayatını Oscar ödüllü yönetmen Alex Gibney çekecek.

Oscar ödüllü yönetmen Alex Gibney’den Elon Musk belgeseli geliyor

Dünyanın en zengin insanlarından 'ın hayatı belgesel oluyor. Tesla, SpaceX ve Twitter’a sahip olan Musk’ın hayatını konu alacak belgeselin yönetmenliğini Oscar ödüllü Alex Gibney üstlenecek. Steve Jobs: The Man in the Machine, Sıfır Saldırısı ve Karanlığa Taksi (Taxi to the Dark Side) gibi yapımlara imza atan yönetmenin bir belgesel çekeceği haberini geçtiğimiz günlerde Musk da doğrulamıştı.

Musk, kendisi hakkında bir belgesel çekildiğini yazan bir tweet’e "Belgesel çok ses getirecek" cevabını yazdı.

Oscar ödüllü yönetmen Alex Gibney’den Elon Musk belgeseli geliyor - 1

Yönetmen Gibney yaptığı açıklamada “Bu film üzerinde bir süredir aralıksız çalışıyorum ve bu konuda çok heyecanlıyım. Benimle çalışan bu olağanüstü gruptan çok memnunum" dedi.

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