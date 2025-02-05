Oscar'lı oyuncunun başı sahte hesaplarla dertte! Sandra Bullock'tan hayranlarına uyarı

"Kör Nokta" filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan ünlü oyuncu Sandra Bullock, sosyal medyadaki sahte hesaplar konusunda açıklama yaptı. 60 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada kendisini taklit eden çok sayıda sahte profil olduğunu söyleyerek hayranlarını uyardı. People dergisine konuşan yıldız, "Ailemin güvenliği ve masum insanların istismar edilmesi benim için derin bir endişe kaynağı ve daha fazla yorum yapacağım bir zaman gelecek, ancak şimdilik odak noktamız yetkililerin bu konuyu ele almasına yardımcı olmak" açıklamasında bulundu.



SOSYAL MEDYA HESABI KULLANMIYOR



"Lütfen hiçbir sosyal medya platformunda yer almadığımı unutmayın. Beni veya benimle ilişkili herhangi birini taklit eden tüm hesaplar sahte hesaplardır ve maddi kazanç sağlamak veya çevremdeki insanları sömürmek için oluşturulmuştur" diyen Bullock'un kız kardeşi de benzer bir açıklama yaptı. Gesine Bullock-Prado "Bu hesaplar suç şebekeleri tarafından yönetiliyor" diyerek kendisi gibi davranan sahte hesaplar olduğunu da ekledi.

YÜZ BİNLERCE EURO KAPTIRDI



Benzer bir durum geçen ay Brad Pitt'in başına gelmişti. Fransa'da Anne isimli 53 yaşındaki bir kadın sosyal medya üzerinden kendini ünlü oyuncu Brad Pitt olarak tanıtan bir dolandırıcı tarafından 830 bin euro dolandırıldı. Brad Pitt ile çıktığına inanan ve onunla birlikte olmak için hayatını altüst eden Fransız kadın, dolandırıldığını öğrendiğinde dünyası başına yıkıldı.