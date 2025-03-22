Osman Sınav'ın oğlu Yusuf Ömer Sınav kimdir?

Yönetmen Osman Sınav'ın kendi izinden giden oğlu Yusuf Ömer Sınav, 25 Kasım 1987 tarihinde İstanbul’da doğdu. Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde okurken yönetmen olmak amacıyla okuldan ayrıldı. Müşfik Kenter, Zekai Müftüoğlu ve Sönmez Atasoy gibi değerli hocalardan oyunculuk dersleri aldı.



Ardından eğitimini Amerika’da New York Film Academy ve Long Island University’de sinema üzerine devam ettirdi.



Yusuf Ömer Sınav, 2000 yılında başrollerinde Melek Baykal ve Güven Kıraç’ın oynadığı "Hayat Bağları" dizisinde rol aldı ve kamera arkasında ışık asistanı olarak çalışmaya başladı. Sonrasında Kurtlar Vadisi, Acı Hayat gibi işlerde rejide ve Uzun Hikaye, Aşk Kırmızı filmlerinde de yapımda çalıştı.



2009 yılında Sakarya Fırat dizisinin yardımcı yönetmenliğini, ardından Kızıl Elma dizisinin yardımcı yönetmen ve ikinci yönetmenliğini üstlendi. 2014 – 2015 yıllarında Fox TV’de yayınlanan İnadınaAşk dizisinin rejisini yürüttü, 2016 yılında ise Osman Sınav’ın yapımcısı olduğu ‘’N’olurAyrılalım’’ dizisinin yönetmenliğini üstlendi. 2018 yılında gerek yurtiçi gerekse yurtdışında reyting rekorları kıran dizi Sen Anlat Karadeniz’in yönetmenliğini başarıyla yerine getirdi.