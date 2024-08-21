Osman Sonant ile Hande Doğandemir'den yıllar sonra aynı poz

TRT 1'de 2011-2013 yılları arasında 3 sezon boyunca yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisi, son olarak 2021'den itibaren bir dijital içerik platformunda izleyici karşısına çıkmıştı.
Zaman zaman gündeme gelen dizide Şans ve Yavuz karakterlerini canlandıran Osman Sonant ile Hande Doğandemir'den yeni bir kare geldi.
Doğandemir ve Sonant, hayat verdikleri karakterlerin ikonik pozunu yıllar sonra tekrarladı. Bu kareleri takipçileriyle paylaşan Hande Doğandemir, "Şans Yavuz'a ikinci kez güldü" ifadelerini not düştü.
Ünlü oyuncuların yıllar sonra birlikte verdiği poz, büyük ilgi gördü.
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