Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan: Sensiz geçen 9 sene meleğim
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Oya Aydoğan, 2016 yılında hayatını kaybetti. Aydoğan'ın ölümünün dokuzuncu yılında oğlu Gurur Aydoğan duygusal bir paylaşım yaptı.
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Oya Aydoğan, 2016 yılında aort yırtılması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, annesini ölüm yıldönümünde duygusal bir mesajla andı.
"BOŞLUĞUN HİÇBİR ZAMAN DOLMAYACAK"
Usta sanatçının siyah beyaz fotoğrafını paylaşan Gurur Aydoğan, annesine olan özlemini şu sözlerle dile getirdi:
"Sensin geçen 9'uncu sene meleğim. Boşluğun hiçbir zaman dolmayacak."
8 Mayıs 2016'da aort damarı yırtılması sebebiyle hastaneye kaldırılan Oya Aydoğan, 12 saat süren ameliyat sonrası yoğun bakıma alınmış, 15 Mayıs 2016'da tedavi gördüğü İstanbul'da 59 yaşında hayatını kaybetmişti.
Usta isim 16 Mayıs 2016 tarihinde vasiyeti üzerine Ulus Mezarlığı'na defnedilmişti.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- Yeşilçam
- Sosyal Medya