Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan: Sensiz geçen 9 sene meleğim

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Oya Aydoğan, 2016 yılında hayatını kaybetti. Aydoğan'ın ölümünün dokuzuncu yılında oğlu Gurur Aydoğan duygusal bir paylaşım yaptı.

Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan: Sensiz geçen 9 sene meleğim

'ın usta isimlerinden Oya Aydoğan, 2016 yılında aort yırtılması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, annesini ölüm yıldönümünde duygusal bir mesajla andı.

Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan: Sensiz geçen 9 sene meleğim - 1

"BOŞLUĞUN HİÇBİR ZAMAN DOLMAYACAK"

Usta sanatçının siyah beyaz fotoğrafını paylaşan Gurur Aydoğan, annesine olan özlemini şu sözlerle dile getirdi:

"Sensin geçen 9'uncu sene meleğim. Boşluğun hiçbir zaman dolmayacak."

Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan: Sensiz geçen 9 sene meleğim - 2

8 Mayıs 2016'da aort damarı yırtılması sebebiyle hastaneye kaldırılan Oya Aydoğan, 12 saat süren ameliyat sonrası yoğun bakıma alınmış, 15 Mayıs 2016'da tedavi gördüğü İstanbul'da 59 yaşında hayatını kaybetmişti.

Usta isim 16 Mayıs 2016 tarihinde vasiyeti üzerine Ulus Mezarlığı'na defnedilmişti.

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