Öykü Baştaş kimdir?

Dünyaca ünlü Türk model Öykü Baştaş, 1997 yılında dünyaya geldi. Üçüz kardeşlerden biri olan Öykü Baştaş, liseyi bitirdikten sonra dilini geliştirmek için New York’a gitti. O yıllarda modellik yapmaya başladı. Modellik yaparken aynı zamanda eğitimini sürdürdü. İstanbul’da Bilgi Üniversitesi’nin iç mimarlık bölümünden mezun oldu.

Milano Moda Haftası’nda Gucci defilesinde modellik yaptı. “Gucci defilesinde yürüyen ilk ve tek Türk model” olan Baştaş, New York, Paris, Milan, Londra... gibi pek çok şehirde defilelere ve çekimlere gidiyor.