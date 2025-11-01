Öykü Karayel ile Can Bonomo çiftinden yeni kare
2018 yılından bu yana mutlu evlilikleri süren şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel, oğulları Roman'ın okulundan paylaşım yaptı.
Son olarak Gupse Özay imzalı Platonik: Mavi Dolunay Otel adlı dizide rol alan Öykü Karayel, 2018 yılında şarkıcı Can Bonomo ile dünyaevine girdi. Ünlü çift, 2021'de de ilk çocukları Roman'ı kucaklarına aldı.
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, zaman zaman mutlu aile pozlarıyla gündeme geliyor.
Ünlü çiftten şarkıcı Can Bonomo, bu karelere bir yenisini ekledi. Eşi Öykü Karayel ile oğlu Roman'ın okulunda poz veren Bonomo, paylaşımına "Veli gücü" notunu düştü.
38 yaşındaki Can Bonomo'nun eşiyle paylaşımı büyük ilgi gördü.
"EŞİM BENİM İÇİN EN İYİSİNİ DÜŞÜNÜYOR"
Öte yandan Can Bonomo, aylar önce katıldığı bir programdaki "Ben evlenince bıraktım düşünmeyi. Ne gerek var ki? Eşim benim için en iyisini düşünüyor" sözleriyle gündem olmuştu.
- Etiketler :
- Can Bonomo
- Öykü Karayel
- Sosyal Medya