Öykü Karayel ile Can Bonomo çiftinden yeni kare

Son olarak Gupse Özay imzalı Platonik: Mavi Dolunay Otel adlı dizide rol alan Öykü Karayel, 2018 yılında şarkıcı Can Bonomo ile dünyaevine girdi. Ünlü çift, 2021'de de ilk çocukları Roman'ı kucaklarına aldı.

Ünlü çiftten şarkıcı Can Bonomo, bu karelere bir yenisini ekledi. Eşi Öykü Karayel ile oğlu Roman'ın okulunda poz veren Bonomo, paylaşımına "Veli gücü" notunu düştü.

38 yaşındaki Can Bonomo'nun eşiyle paylaşımı büyük ilgi gördü.

"EŞİM BENİM İÇİN EN İYİSİNİ DÜŞÜNÜYOR"

Öte yandan Can Bonomo, aylar önce katıldığı bir programdaki "Ben evlenince bıraktım düşünmeyi. Ne gerek var ki? Eşim benim için en iyisini düşünüyor" sözleriyle gündem olmuştu.