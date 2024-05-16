Öykü Karayel'den Can Bonomo'ya: Yeni yaşın kutlu olsun

Şarkıcı Can Bonomo ile mutlu bir evliliği olan oyuncu Öykü Karayel, eşinin 37. yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Öykü Karayel'den Can Bonomo'ya: Yeni yaşın kutlu olsun

2018 yılından bu yana mutlu bir evliliği ve Roman adında bir oğulları olan Öykü Karayel-Can Bonomo çiftinden ünlü şarkıcı 37 yaşına bastı. Karayel, eşinin doğum gününü hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

"BOL BOL ÖPÜŞTÜĞÜMÜZ BİR SENE OLSUN"

Eşini öptüğü bir kareyi paylaşan ünlü oyuncu, Can Bonomo'ya "Bol bol öpüştüğümüz bir sene olsun. Yeni yaşın kutlu olsun yakışıks" sözleriyle seslendi.

Öykü Karayel'den Can Bonomo'ya: Yeni yaşın kutlu olsun - 1

"EŞİM BENİM İÇİN EN İYİSİNİ DÜŞÜNÜYOR"

Öte yandan Can Bonomo, geçtiğimiz aylarda Ali Sunal'ın programına katılmış ve "Ben evlenince bıraktım düşünmeyi. Ne gerek var ki? Eşim benim için en iyisini düşünüyor" sözleriyle gündem olmuştu.

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