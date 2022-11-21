Öyle Bir Geçer Zaman ki’nin Küçük Osman’ı Emir Berke Zincidi’nin son hali

Başrollerinde Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Farah Zeynep Abdullah, Yıldız Çağrı Atiksoy Wilma Elles, Ayça Bingöl, Salih Bademci ve Zeyno Eracar gibi isimlerin yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman ki bir dönem seyircilere ekrana kitlemişti.

Dizide evin en küçük çocuğu Küçük Osman karakterini canlandıran Emir Berke Zincidi ise oyunculuğu ile izleyenlere duygusal anlar yaşatmıştı.



Zincidi, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafıyla poz verdi. Arka planda Erkin Koray’dan Öyle Bir Geçer Zaman ki’nin çaldığı paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.



Paylaşımına “Öyle Bir Geçer Zaman ki” notunu ekleyen genç oyuncunun değişimi sosyal medyada uzun süre gündem oldu.

ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ BULUŞMASI



Geçtiğimiz eylül ayında meslektaşı Berk Oktay ile dünyaevine giren Yıldız Çağrı Atiksoy'un düğünde Öyle Bir Geçer Zaman ki buluşması yaşanmıştı.



Dizide Cemile karakterine hayat veren Ayça Bingöl ve Neriman karakterine hayat veren Zeyno Eracar davetliler arasındaydı.



Bademci, dizi hatırası olarak eski bir fotoğrafı "Yıllar" diyerek paylaştı.

Düğüne katılan rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya ise Bademci için "Harika bir nikah memurudur" esprisi yaptı.



Oyuncular, beraber selfie çekilmeyi de ihmal etmedi.