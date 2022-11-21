 Öyle Bir Geçer Zaman ki’nin Küçük Osman’ı Emir Berke Zincidi’nin son hali - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Öyle Bir Geçer Zaman ki’nin Küçük Osman’ı Emir Berke Zincidi’nin son hali

2010 yılında yayınlandığı dönemde fenomen hale gelen Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Küçük Osman’ı canlandıran Emir Berke Zincidi, son haliyle gündem oldu.

Öyle Bir Geçer Zaman ki’nin Küçük Osman’ı Emir Berke Zincidi’nin son hali

Başrollerinde Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Farah Zeynep Abdullah, Yıldız Çağrı Atiksoy Wilma Elles, Ayça Bingöl, Salih Bademci ve Zeyno Eracar gibi isimlerin yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman ki bir dönem seyircilere ekrana kitlemişti.

Öyle Bir Geçer Zaman ki’nin Küçük Osman’ı Emir Berke Zincidi’nin son hali - 1

Dizide evin en küçük çocuğu Küçük Osman karakterini canlandıran Emir Berke Zincidi ise oyunculuğu ile izleyenlere duygusal anlar yaşatmıştı.

Zincidi, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafıyla poz verdi. Arka planda Erkin Koray’dan Öyle Bir Geçer Zaman ki’nin çaldığı paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

Öyle Bir Geçer Zaman ki’nin Küçük Osman’ı Emir Berke Zincidi’nin son hali - 2

Paylaşımına “Öyle Bir Geçer Zaman ki” notunu ekleyen genç oyuncunun değişimi sosyal medyada uzun süre gündem oldu.

Öyle Bir Geçer Zaman ki’nin Küçük Osman’ı Emir Berke Zincidi’nin son hali - 3

ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ BULUŞMASI

Geçtiğimiz eylül ayında meslektaşı Berk Oktay ile dünyaevine giren Yıldız Çağrı Atiksoy'un düğünde Öyle Bir Geçer Zaman ki buluşması yaşanmıştı.

Öyle Bir Geçer Zaman ki’nin Küçük Osman’ı Emir Berke Zincidi’nin son hali - 4

Dizide Cemile karakterine hayat veren Ayça Bingöl ve Neriman karakterine hayat veren Zeyno Eracar davetliler arasındaydı.

Öyle Bir Geçer Zaman ki’nin Küçük Osman’ı Emir Berke Zincidi’nin son hali - 5

Bademci, dizi hatırası olarak eski bir fotoğrafı "Yıllar" diyerek paylaştı.

Öyle Bir Geçer Zaman ki’nin Küçük Osman’ı Emir Berke Zincidi’nin son hali - 6

Düğüne katılan rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya ise Bademci için "Harika bir nikah memurudur" esprisi yaptı.

Oyuncular, beraber selfie çekilmeyi de ihmal etmedi.

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