"Öyle Bir Geçer Zaman ki"nin Necati'si Sercan Badur operasyon geçirdi

Son olarak "Tövbeler Olsun" adlı dizide boy gösteren ve bir süredir Amerika'da yaşayan oyuncu Sercan Badur, acil ameliyata alındı.
"Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisinde canlandırdığı "Necati" karakteriyle şöhreti yakalayan Badur, safra kesesi ameliyatı oldu.
New York'taki Presbyterian Queens Hospital'da bıçak altına yatan Badur, hastanede çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
"BENİ İLK TERK EDEN SEN DEĞİLSİN"
Sercan Badur, paylaşımında “Üzülme safra kesem, beni terk eden ilk kişi sen değilsin. Hala apandisitimi özlüyorum” ifadelerini kullandı.
SERCAN BADUR KİMDİR?
30 Ekim 1990 İstanbul doğumlu olan Sercan Badur, Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Birçok tiyatro oyununda rol alan ünlü isim, 2009 yılında Çağan Irmak'ın "Karanlıktakiler" adlı filmi ile sinema hayatına başlamıştır.
Eş zamanlı olarak televizyon kariyerine de devam eden Badur, 2010 yılında "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisinde "Necati" karakteriyle şöhreti yakalamış ardından; "Canımın İçi", "Güllerin Savaşı", "Babam ve Ailesi", "Masum Değiliz", "Tövbeler Olsun" gibi dizilerde rol almıştır.
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