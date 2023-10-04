"Öyle Bir Geçer Zaman ki"nin Necati'si Sercan Badur operasyon geçirdi

SERCAN BADUR KİMDİR?

30 Ekim 1990 İstanbul doğumlu olan Sercan Badur, Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Birçok tiyatro oyununda rol alan ünlü isim, 2009 yılında Çağan Irmak'ın "Karanlıktakiler" adlı filmi ile sinema hayatına başlamıştır.

Eş zamanlı olarak televizyon kariyerine de devam eden Badur, 2010 yılında "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisinde "Necati" karakteriyle şöhreti yakalamış ardından; "Canımın İçi", "Güllerin Savaşı", "Babam ve Ailesi", "Masum Değiliz", "Tövbeler Olsun" gibi dizilerde rol almıştır.