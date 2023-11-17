Oyun Atölyesi'nden Haluk Bilginer'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

"COVID-19'A YAKALANDIĞI HABERLERİ ASILSIZDIR"



Ancak Bilginer'in Covid-19'a yakalandığı iddiasına Oyun Atölyesi'nden açıklama geldi. Oyun Atölyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Haluk Bilginer'in Covid-19'a yakalandığı haberleri asılsızdır. Sağlıyla ilgili bir problem bulunmamaktadır" denildi.

Oyunun gösterimi daha önce Haluk Bilginer'in Angelina Jolie ile başrolü üstlendiği Maria filminin Avrupa’daki çekimleri nedeniyle ertelenmişti. Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan "Maria" filminde Angelina Jolie, Callas'ı; Haluk Bilginer ise Yunan asıllı armatör Aristotle Onassis'i canlandıracak. Senaryosunu Steven Knight'ın yazdığı "Maria", Maria Callas'ın 1970'lerde Paris'teki yaşamını ve yaşadığı derin yalnızlığı konu alacak.

