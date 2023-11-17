Oyun Atölyesi'nden Haluk Bilginer'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Usta oyuncu Haluk Bilginer'in corona virüse yakalandığı ve hastalığı dinlenerek ve ilaç kullanarak atlatmaya çalıştığı öğrenildi. Oyun Atölyesi'nden Bilginer'in sağlık durumuyla alakalı açıklama geldi.

Oyun Atölyesi'nden Haluk Bilginer'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

'in Covid-19'a yakalandığı iddia edildi. Oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu, hastalığı dinlenerek ve ilaçla atlatmaya çalıştığı söylendi.

Bilginer'in Zuhal Olcay'la 19 yıl sonra tekrar bir araya geldiği “Kel Diva” oyununun gösterimleri de oyuncunun hastalığı nedeniyle ertelendiği öne sürüldü.

Oyun Atölyesi'nden Haluk Bilginer'in sağlık durumuyla ilgili açıklama - 1

"COVID-19'A YAKALANDIĞI HABERLERİ ASILSIZDIR"

Ancak Bilginer'in Covid-19'a yakalandığı iddiasına Oyun Atölyesi'nden açıklama geldi. Oyun Atölyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Haluk Bilginer'in Covid-19'a yakalandığı haberleri asılsızdır. Sağlıyla ilgili bir problem bulunmamaktadır" denildi.

Oyun Atölyesi'nden Haluk Bilginer'in sağlık durumuyla ilgili açıklama - 2

Oyunun gösterimi daha önce Haluk Bilginer'in Angelina Jolie ile başrolü üstlendiği Maria filminin Avrupa’daki çekimleri nedeniyle ertelenmişti.

Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan "Maria" filminde Angelina Jolie, Callas'ı; Haluk Bilginer ise Yunan asıllı armatör Aristotle Onassis'i canlandıracak. Senaryosunu Steven Knight'ın yazdığı "Maria", Maria Callas'ın 1970'lerde Paris'teki yaşamını ve yaşadığı derin yalnızlığı konu alacak.

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