Oyuncu Açelya Topaloğlu'nun acı günü
Oyuncu Açelya Topaloğlu'nun bir süredir hastanede tedavi gören anneannesi hayatını kaybetti. Ünlü isim, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Güldür Güldür Show'un oyuncularından Açelya Topaloğlu, aldığı acı haberle sarsıldı. Ünlü oyuncu, bir süredir hastanede tedavi gören anneannesini kaybetti.
Açelya Topaloğlu, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
"HOŞÇA KAL CANIMIN İÇİ"
Ünlü oyuncu, anneannesine "Hoşça kal canımın için, tatlı anneannem" sözleriyle veda etti.
Topaloğlu'nun paylaşımına "Allah sabır versin", "Mekanı cennet olsun", "Allah rahmet eylesin" gibi yorumlar geldi.
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