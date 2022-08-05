Oyuncu Arda Kural'ın olaylı gecesi

Büyükçekmece'de eğlence mekanına giden oyuncu Arda Kural burada henüz bilinmeyen bir nedenle işletmenin personeli ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kural, işletmenin özel güvenlik görevlisi Gökhan Yıldız'a yumruk attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, oyuncuyu ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Yıldız'ın, oyuncudan da şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan sözlü tartışma anları, Arda Kural'ın olay yerinden ayrılışı ise güvenlik kamerasına yansıdı.



KARDEŞİNİ DARBEDİP, ANNESİNİ TEHDİT ETTİĞİ DE İDDİA EDİLDİ



Öte yandan Kural'ın geçtiğimiz günde ailesi ile yaşadığı tartışma nedeni ile polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Anne G.Ç. tehdit edildiği, kardeşi A.K.'nin ise darbedildiği gerekçesi ile karakola başvurdu.

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Kural'ın sadece kardeşini darp suçlamasını kabul ettiği, diğerlerini ise reddettiği öğrenildi.

Kural hakkında 1 aylık evden uzaklaştırma kararı çıkartıldı.