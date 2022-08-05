Oyuncu Arda Kural'ın olaylı gecesi

Bir süre psikolojik hastalığı nedeniyle tedavi gören ve sağlığına kavuşarak setleren dönen Arda Kural Büyükçekmece'de gittiği bir mekanda kavgaya karıştı. Kural,  güvenlik görevlisi Gökhan Yıldız'a yumruk attı. Ailesinin de kendilerine karşı darp ve tehditte bulunduğunu iddia ettiği Kural hakkında evden 1 aylık uzaklaştırma kararının çıkarıldığı öğrenildi.

Oyuncu Arda Kural'ın olaylı gecesi

Haberler 05.08.2022 - 14:45

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Eski sevgililer Arda Kural ile Yıldız Asyalı 24 yıl sonra buluştu

Eski sevgililer Arda Kural ile Yıldız Asyalı 24 yıl sonra buluştu

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Büyükçekmece'de eğlence mekanına giden oyuncu Arda Kural burada henüz bilinmeyen bir nedenle işletmenin personeli ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kural, işletmenin özel güvenlik görevlisi Gökhan Yıldız'a yumruk attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, oyuncuyu ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Yıldız'ın, oyuncudan da şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan sözlü tartışma anları, Arda Kural'ın olay yerinden ayrılışı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

KARDEŞİNİ DARBEDİP, ANNESİNİ TEHDİT ETTİĞİ DE İDDİA EDİLDİ

Öte yandan Kural'ın geçtiğimiz günde ailesi ile yaşadığı tartışma nedeni ile polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Anne G.Ç. tehdit edildiği, kardeşi A.K.'nin ise darbedildiği gerekçesi ile karakola başvurdu.

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Kural'ın sadece kardeşini darp suçlamasını kabul ettiği, diğerlerini ise reddettiği öğrenildi.

Kural hakkında 1 aylık evden uzaklaştırma kararı çıkartıldı.

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