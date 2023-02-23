Oyuncu Ayşegül Çınar'a 8, sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'na 24 yıl hapis talebi

DURUŞMAYA KATILMADILAR



İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklarda Furkan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada savcı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Mütalaada, olay tarihinde sanıkların Galata'daki otelin restoranında oturmaktayken çevredeki insanların sanıklardan rahatsız olması üzerine işletme çalışanları tarafından uyarıldıkları, daha sonra sanık Furkan Çalıkoğlu'nun mutfak kısmından bıçak alarak işletme sahibi ve çalışanlarının tehdit edip hakaret ettiği anlatıldı.



"SİLAHLA YARALAMA" SUÇUNDAN BERAATINI TALEP ETTİ

İşletmeye ait eşyayı kırdığı, olay yerine gelen polislere de hakaret ettiği ve direndiği, Ayşegül Çınar'ın da Furkan'ı durdurmalarını engellemek için polislere direndiği ve hakaret ettiği belirtilerek üzerlerine atılı suçları işledikleri belirtildi. Mütalaada, Çalıkoğlu'nun işletme çalışanı Nebi'yi silahla yaraladığına ait delil bulunmadığı ve adli muayene raporu bulunmadığı belirtilerek "Silahla yaralama" suçundan beraatını talep etti. Mütalaada, sanık Ayşegül Çınar'ın "Görevli Memura Hakaret", "Görevi Yaptırmamak için Direnme" suçlarından 2 yıldan 8 yıla kadar hapsi istenirken, sanık Furkan Çalıkoğlu'nun ise "Hakaret", "Görevli memura hakaret", "Görevi Yaptırmamak için Direnme", "Mala zarar verme", "Silahla tehdit" suçlarından 6 yıl 5 aydan 24 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. Sanık avukatlarının mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep ettiler. Mahkeme, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.





İDDİANAME



İddianamede Ayşegül Çınar ile Furkan Çalıkoğlu "şüpheli", aralarında polis, bekçi ve otel çalışanı da olan 14 kişi ise "şikayetçi" olarak yer alıyor. İddianameye göre, restoranda yemek yiyip alkol alan şüphelilerden Çalıkoğlu'nun telefonla konuşurken sesi yükselerek karşı tarafa hakaret ve tehdit yağdırdığı, diğer müşteriler de bu durumdan rahatsız olduğu belirtiliyor. Bunun üzerine özel güvenlik görevlileri, Furkan Çalıkoğlu'nu rahatsızlık yarattığı için dışarı çıkması gerektiğini söylemesinin ardından arbede yaşandığı anlatılıyor. İddianamede, Ayşegül Çınar hakkında “Görevli Memura Hakaret", “Görevi Yaptırmamak için Direnme" suçlarından 1 yıl 10 aydan 6 yıla kadar hapis isteniyor. Olay sonrasında çıkarıldığı mahkemece 30 Haziran'da tutuklanan Furkan Çalıkoğlu hakkında ise “Görevli Memura Hakaret", “Silahla Tehdit", “Görevi Yaptırmamak için Direnme", “Mala Zarar Verme", “Silahla Yaralama" suçlarından toplam 5 yıl 9 aydan 22 yıl 1 aya kadar hapis talep ediliyor.