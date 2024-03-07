Oyuncu Barış Kılıç'ın şikayetlerine takipsizlik kararı

Oyuncu Barış Kılıç, geçtiğimiz günlerde Gökhan Demirkol ile Gamze Özçelik'in tarafları olduğu davada görüntüleri çeken kişi olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Bu iddialar üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu Barış Kılıç, "Hakkımda iğrenç iftiralarda bulunan herkese yargı önünde hesap soracağım" dedi.



DİZİ NEDENİYLE GÜNDEM OLDUĞU İÇİN PAYLAŞIMLAR YAPILIYOR



Barış Kılıç, daha sonra kendisini suçlayan paylaşımları yapanlar hakkında şikâyetçi oldu. Avukatı şikayet dilekçesinde, Kılıç'ın sinema ve dizi oyuncusu olduğunu, dizi nedeniyle gündem olduğu için geçmişte Gamze Özçelik ve Gökhan Demirkol'un tarafları olduğu dava ile ilgili paylaşımlar yapılmaya başlandığını belirtti.

Dilekçede, Gamze Özçelik'in Gökhan Demirkol tarafından tecavüze uğrarken videoyu çeken kişinin Barış Kılıç olduğu yönünde hedef alan paylaşımlardan bahsedildi.