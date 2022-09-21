Oyuncu Başak Özel hayatını kaybetti (Başak Özel kimdir, hangi dizilerde oynamıştır)

Umutsuz Ev Kadınları, Karadayı ve Anne gibi yapımlarda rol alan oyuncu Başak Özel, 51 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Oyucular Sendikası, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Oyuncu Başak Özel hayatını kaybetti (Başak Özel kimdir, hangi dizilerde oynamıştır)

Oyuncu Başak Özel, 51 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Oyucular Sendikası, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Açıklamada, "Meslektaşımız Başak Özel hayatını kaybetti. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun." denildi.

Oyuncu Başak Özel hayatını kaybetti (Başak Özel kimdir, hangi dizilerde oynamıştır) - 1

BAŞAK ÖZEL KİMDİR? HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Sanat hayatına Ankara Sanat Merkezi'nde aldığı tiyatro kurslarıyla başlayan Başak Özel, daha sonra Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ali Hünal Kabare Tiyatrosu'nda oyunculuk deneyimini geliştirdi. Özel, çeşitli bankaların çocuk tiyatrosu topluluklarında, Ankara Halk Tiyatrosu ve Ankara Ekin Tiyatrosu'nda görev yaptı.

Başak Özel Özel, tiyatronun dışında, "Kolpaçino: Bomba" , "Umutsuz Ev Kadınları", "Karadayı" ve "Anne" gibi yapımlarda da rol almıştı.

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