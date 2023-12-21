Oyuncu Batuhan Karacakaya hakim karşısına çıktı

Eski sevgilisi Ayşe Fatma Aslanpay’a "Bana video çekeceksin" ısrarında bulunup yazdığı notu zorla okutturarak video çektiği iddia edilen oyuncu Batuhan Karacakaya hakim karşısına çıktı. Karacakaya, duruşma çıkışı"Suçlamaları kabul edecek bir şey kalmadı. Çok güzel sürprizler var yani her şey güzel olacak" dedi.

Oyuncu Batuhan Karacakaya hakim karşısına çıktı

Şişli’de 22 Mart 2023’de eski sevgilisi Ayşe Fatma Aslanpay’a "Bana video çekeceksin" ısrarında bulunup yazmış olduğu notu zorla okutarak video çektiği iddia edilen oyuncu Batuhan Karacakaya’nın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Batuhan Karacakaya ve müşteki Ayşe Fatma Aslanpay, taraf avukatlarıyla hazır bulundu.

Gizlilik olduğu gerekçesiyle basın mensupları salon içerisine alınmadı. Duruşmanın ardından açıklama yapmayan Aslanpay’ın gözyaşlarını tutamayarak duruşma salonu önünden ayrıldığı görüldü.

Oyuncu Batuhan Karacakaya hakim karşısına çıktı - 1

"SUÇLAMALARI KABUL EDECEK BİR ŞEY KALMADI"

Basın mensuplarına konuşan Karacakaya ise ‘’Her şey çok güzel gidiyor. Suçlamaları kabul edecek bir şey kalmadı Allah’ın izniyle, inşallah ama çok güzel sürprizler var, yani güzel olacak her şey. Davanın şu anda ilki bitti, şu an benim için her şey güzel gidiyor. Onun dışında başka bir şey yok zaten. Güzel gidiyor, güzel sürprizlerimiz var inşallah’’ ifadelerini kullandı.

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