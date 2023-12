Oyuncu Batuhan Karacakaya hakim karşısına çıktı

"SUÇLAMALARI KABUL EDECEK BİR ŞEY KALMADI"

Basın mensuplarına konuşan Karacakaya ise ‘’Her şey çok güzel gidiyor. Suçlamaları kabul edecek bir şey kalmadı Allah’ın izniyle, inşallah ama çok güzel sürprizler var, yani güzel olacak her şey. Davanın şu anda ilki bitti, şu an benim için her şey güzel gidiyor. Onun dışında başka bir şey yok zaten. Güzel gidiyor, güzel sürprizlerimiz var inşallah’’ ifadelerini kullandı.