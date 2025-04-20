Oyuncu Berk Atan'dan geçirdiği trafik kazası sonrası ilk açıklama
Oyuncu Berk Atan, Sivrihisar'da sete giderken trafik kazası geçirdi. Omurga ve kaburgalarında kırıklar oluşan ünlü isim, sosyal medyadan sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Gönül Dağı dizisinin oyuncularından Berk Atan, içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralandı. Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta yolcu olarak bulunan oyuncu Berk Atan (34) ile Aybike Sağlam Taşkın (29) yaralandı.
YAPIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA
Kazadan saatler sonra Berk Atan'ın rol aldığı dizinin yapım şirketinden açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Gönül Dağı dizimizin değerli oyuncusu Berk Atan'ın içinde bulunduğu araç talihsiz bir trafik kazası geçirmiştir. Oyuncumuz Berk Atan ve araçta bulunan kişilerin sağlık durumu gayet iyi olup tedavisi hastanede devam etmektedir. Kıymetli oyuncumuz Berk Atan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."
"ÇOK ŞÜKÜR BEN İYİYİM"
Tedavisi hastanede devan eden Berk Atan da kaza sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü oyuncu, takipçilerine şöyle seslendi:
"Arkadaşlar merak eden, arayan soran ve dönemediğim herkese teşekkür ederim. Bu kötü olaydan sonra bu kadar sevildiğimi görmek beni ayağa kaldıran en büyük güç oldu. Çok şükür ben iyiyim. Ailem, arkadaşlarım ve sevdiklerim yanımda, istirahat sürecindeyim, daha da iyi olacağım. Dünden beri arayan, soran dualarını esirgemeyen herkese tekrardan çok teşekkür ediyorum. Herkesten allah razı olsun."
BERK ATAN KİMDİR?
26 Eylül 1991 yılında İzmir'de doğan oyuncu Berk Atan, 2012 yılında katıldığu Best Model of Turkey yarışmasında birinci oldu.
Her Şey Yolunda Merkez dizisiyle oyunculuğa adım atan Atan, Dayan Yüreğim, Güneşin Kızları ve Cennetin Gözyaşları gibi yapımlarda rol aldı. Berk Atan, uzun yıllardır Gönül Dağı adlı dizide Taner karakterine hayat veriyor.
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