Oyuncu Berk Atan'dan geçirdiği trafik kazası sonrası ilk açıklama

Kazadan saatler sonra Berk Atan'ın rol aldığı dizinin yapım şirketinden açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Gönül Dağı dizimizin değerli oyuncusu Berk Atan'ın içinde bulunduğu araç talihsiz bir trafik kazası geçirmiştir. Oyuncumuz Berk Atan ve araçta bulunan kişilerin sağlık durumu gayet iyi olup tedavisi hastanede devam etmektedir. Kıymetli oyuncumuz Berk Atan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

"ÇOK ŞÜKÜR BEN İYİYİM"

Tedavisi hastanede devan eden Berk Atan da kaza sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü oyuncu, takipçilerine şöyle seslendi:

"Arkadaşlar merak eden, arayan soran ve dönemediğim herkese teşekkür ederim. Bu kötü olaydan sonra bu kadar sevildiğimi görmek beni ayağa kaldıran en büyük güç oldu. Çok şükür ben iyiyim. Ailem, arkadaşlarım ve sevdiklerim yanımda, istirahat sürecindeyim, daha da iyi olacağım. Dünden beri arayan, soran dualarını esirgemeyen herkese tekrardan çok teşekkür ediyorum. Herkesten allah razı olsun."