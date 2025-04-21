Oyuncu Berk Atan'dan yeni açıklama: Sağ kaburgamda 6 kırık var
Oyuncu Berk Atan, Sivrihisar'da sete giderken trafik kazası geçirdi. Tedavisi hastanede devam eden ünlü isim, sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Gönül Dağı dizisinin oyuncularından Berk Atan, içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralandı. Araçta yolcu olarak bulunan oyuncu Berk Atan (34) ile Aybike Sağlam Taşkın (29) yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
"ÇOK ŞÜKÜR BEN İYİYİM"
Kazadan saatler sonra sessizliğini bozan Berk Atan, sevenlerine "Arkadaşlar merak eden, arayan soran ve dönemediğim herkese teşekkür ederim. Bu kötü olaydan sonra bu kadar sevildiğimi görmek beni ayağa kaldıran en büyük güç oldu. Çok şükür ben iyiyim. Ailem, arkadaşlarım ve sevdiklerim yanımda, istirahat sürecindeyim, daha da iyi olacağım. Dünden beri arayan, soran dualarını esirgemeyen herkese tekrardan çok teşekkür ediyorum. Herkesten allah razı olsun" diye seslendi.
"KIKIRDAKLARDA PARÇALANMA MEVCUT"
Bu paylaşımdan saatler sonra Berk Atan, yeni bir açıklama yaptı. Tedavisi hastanede devan eden ünlü oyuncu son paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Arkadaşlar son durumu doğrudan benden duymanız için buradan paylaşmak istedim. Sağ kaburgamda şu an görülebilen 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut. Bu sabah, kırık parçalarının akciğere batması sonucu gelişen kanama ve ciğer sönmesine müdahale etmek amacıyla dren takıldı."
"EN AZ BİR HAFTA HASTANEDEYİM GİBİ GÖRÜNÜYOR"
Atan, sözlerine "Zorlu bir süreçten geçiyoruz ama her şeye rağmen çok şükür. En az bir haftalık hastane sürecimiz olacak gibi görünüyor. Dualarını, güzel dileklerini esirgemeyen, arayan, soran herkese minnettarım. Bin kez Allah razı olsun. Başta Eskişehir Valisi, İl Sağlık Müdürü ve Eskişehir Şehir Hastanesi'nin kıymetli sağlık çalışanlarına ilk andan itibaren gösterdikleri ilgi ve destek için yürekten teşekkür ederim" diye devam etti.
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