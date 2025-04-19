Oyuncu Berk Atan trafik kazası geçirdi

Hastanede birkaç gün gözlem altında tutulacak olan oyuncu daha sonra bir süre dinlenecek.

26 Eylül 1991 yılında İzmir'de doğan oyuncu, 2012 yılında katıldığu Best Model of Turkey yarışmasında birinci oldu.



Her Şey Yolunda Merkez dizisiyle oyunculuğa adım atan Atan, Dayan Yüreğim, Güneşin Kızları ve Cennetin Gözyaşları gibi yapımlarda rol aldı.

