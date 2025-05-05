Oyuncu Beste Kökdemir evleniyor
Beste Kökdemir, bir süredir aşk yaşadığı Fazlı Erdinç Çatak ile evleniyor.
Tatlı Küçük Yalancılar, Alya, Not Defteri ve Çıplak Gerçek gibi yapımlarlal tanınan oyuncu Beste Kökdemir evleniyor. Bir süredir Fazlı Erdinç Çatak ile gözlerden uzak bir aşk yaşayan oyuncu, evlenme teklifi aldı.
Kökdemir, sevgilisinin evlenme teklifinde bulunduğu anları takipçileriyle paylaştı.
Fazlı Erdinç Çatak'a "Evet" yanıtını veren Kökdemir, o anları sosyal medya hesabından Nazım Hikmet Ran'ın "Senin bana nasip olman, şahsi hayatımın en değer biçilmez talihidir." dizeleriyle paylaştı.
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