Tatlı Küçük Yalancılar, Alya, Not Defteri ve Çıplak Gerçek gibi yapımlarlal tanınan oyuncu Beste Kökdemir evleniyor. Bir süredir Fazlı Erdinç Çatak ile gözlerden uzak bir aşk yaşayan oyuncu, evlenme teklifi aldı.



Kökdemir, sevgilisinin evlenme teklifinde bulunduğu anları takipçileriyle paylaştı.

