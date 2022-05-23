Oyuncu Billur Kalkavan akciğer kanserine yakalandı

Oyuncu Billur Kalkavan, akciğer kanserine yakalandı. Kalkavan'ın hastalığını yönetmen Hamdi Alkan sosyal medya hesabından duyurdu.

Oyuncu Billur Kalkavan akciğer kanserine yakalandı

Haberler 23.05.2022 - 14:25 | Son Güncelleme : 23.05.2022 - 14:28

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Ünlü oyuncu Billur Kalkavan'dan üzücü haber geldi. Kalkavan, akciğer kanserine yakalandı.

Kalkavan’ın hastalığını yönetmen Hamdi Alkan sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile duyurdu.

"GÜZEL YÜREĞİN BU HASTALIĞI YENECEK"

Alkan, Kalkavan ile olan fotoğrafını, "Billur Kalkavan’a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur’cuğum. Daima yanındayım" sözleriyle paylaştı.

Öte yandan özel bir hastanede tedavi gören Kalkavan'ın bu süreçte en büyük destekçisi kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Buğra Bahadırlı olduğu biliniyor.

Alkan'ın paylaştığı fotoğrafta oyuncunun hastalığı nedeniyle saçlarının döküldüğü görülürken, Kalkavan'ın son hali sevenlerini üzdü.

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