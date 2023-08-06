Oyuncu Bora Akkaş baba oldu

"Geniş Aile" dizisiyle şöhreti yakalayan Bora Akkaş, Oben Alkan ile geçtiğimiz şubat ayında Milano'da dünyaevine girmişti. Bebek heyecanı yaşayan ünlü çift, bu sabah kızlarına kavuştu.

Oyuncu Bora Akkaş baba oldu

Oyuncu Bora Akkaş, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı Oben Alkan ile Şubat 2023'ta İtalya'nın Milano şehrinde dünyaevine girmişti.

Mutlu birliktelikleri süren ünlü çift, geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini duyurmuştu.

Büyüyen karnını gözler önüne seren Oben Alkan, paylaşımına "Geleceğe dair umutlu olmamı sağlayan beş küçük barnakcık" notunu düşmüştü.

Oyuncu Bora Akkaş baba oldu - 1

İŞTE BEBEĞİN ADI

Heyecanları günden güne büyüyen Oben Alkan-Bora Akkaş çiftinden güzel haber geldi. Oben Alkan, bu sabah doğum yaptı. İlk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, kızlarına Suzan adını verdi.

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