Oyuncu Bora Akkaş baba oluyor

İki yıllık aşklarını geçtiğimiz ay Milano'da evlilikle taçlandıran oyuncu Bora Akkaş ve Oben Alkan'dan müjdeli haber geldi.
Bora Akkaş'ın eşi Oben Alkan, 16 haftalık hamile olduğunu açıkladı. İlk çocuklarını bekleyen çift, müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla duyurdu.
Oben Alkan, karnının belirginleştiği görülen fotoğrafını "Geleceğe dair umutlu olmamı sağlayan 5 küçük barnakcık" notuyla yayınladı.
Alkan, ayrıca bebeğinin ultrason fotoğrafını da paylaştı. Bora Akkaş da aynı kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.
Ünlü çifte çok sayıda tebrik mesajı geldi.
SEDA TÜRKMEN İLE EVLİYDİ
Öte yandan Bora Akkaş, 2017'de kendisi gibi oyuncu olan Seda Türkmen ile evlenmişti. Ancak ikili, 2019'da yollarını ayırmıştı.