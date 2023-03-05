Oyuncu Bora Akkaş baba oluyor

iki yıldır aşk yaşadığı Oben Alkan ile Şubat 2023'te Milano'da dünyaevine giren Bora Akkaş baba oluyor.  16 haftalık hamile olan Oben Alkan, müjdeli haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu Bora Akkaş baba oluyor

İki yıllık aşklarını geçtiğimiz ay Milano'da evlilikle taçlandıran oyuncu Bora Akkaş ve Oben Alkan'dan müjdeli haber geldi.

Bora Akkaş'ın eşi Oben Alkan, 16 haftalık hamile olduğunu açıkladı. İlk çocuklarını bekleyen çift, müjdeli haberi hesaplarından yaptıkları paylaşımla duyurdu.

Oben Alkan, karnının belirginleştiği görülen fotoğrafını "Geleceğe dair umutlu olmamı sağlayan 5 küçük barnakcık" notuyla yayınladı. 

Oyuncu Bora Akkaş baba oluyor - 1

Alkan, ayrıca bebeğinin ultrason fotoğrafını da paylaştı. Bora Akkaş da aynı kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.

Ünlü çifte çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Oyuncu Bora Akkaş ve Oben Alkan Milano'da evlendi
Oyuncu Bora Akkaş ve Oben Alkan Milano'da evlendi Haberi Görüntüle

SEDA TÜRKMEN İLE EVLİYDİ

Öte yandan Bora Akkaş, 2017'de kendisi gibi oyuncu olan Seda Türkmen ile evlenmişti. Ancak ikili, 2019'da yollarını ayırmıştı.

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...